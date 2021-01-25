Скандальный российский актер Алексей Панин тайно женился на Еве Тарлакян. Это его второй брак.
Об это сама Ева сообщила в рамках шоу «Звезды сошлись», передает Star hit.
Во время шоу 40-летняя Ева призналась, что тайно зарегистрировала брак со скандальным актером Алексеем Паниным месяц назад, но сначала решила сохранить это в тайне.
По словам Тарлакян, близко познакомиться с 43-летним Алексеем Паниным ей удалось год назад в общей компании, и он ей сразу понравился. Когда их общение стало более неформальным, Панин рискнул привести женщину домой и представить ее дочери.
«С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться», - сказала супруга Панина в эфире НТВ.
Напомним, сейчас в семье скандального актера Алексея Панина непростой период – у актера умерла мама.
«Я его очень поддерживаю. Сразу скажу, что Леша не выпивает, он уехал в Испанию».
Ева Тарлакян стала второй официальной женой Панина. У него есть дочь Анна от фотомодели и актрисы Юлии Юдинцевой. А вот официальный брак у него был зарегистрирован с Людмилой Григорьевой. Они прожили год.
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