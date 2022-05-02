Анна Тринчер презентовала щемящую видеоработу.

Хрупкая снаружи, но сильная и отважная внутри - именно такова сейчас каждая украинка в ожидании своего любимого-героя с войны. Муд-видео "Не залишай" - это крик души несгибаемой украинской героини, которая каждый день молится за своего защитника. От отчаянной строки из песни: "Не оставляй меня одну..." щемит сердце - за нестерпимые страдания всех, кто встретился лицом к лицу с войной.

"Миллионы украинок сейчас ждут своих мужчин с фронта, ежедневно находятся в тревоге, стрессе и не понимают, наступит ли новый день для их любимых. Ожидание превратилось в момент вечной ходьбы в необъятный пункт назначения. Сегодняшние события кажутся сюжетом какого-нибудь драматического фильма, но, к сожалению, это реальность, героями которой стали украинцы", - комментирует Анна Тринчер.

Своей песней артистка стремится поддержать каждую женщину, которую кровопролитная война разлучила с любимым. Сейчас Анна посещает со своими выступлениями приюты с детьми и женщинами на Западной Украине, которые были вынуждены покинуть свои родные дома. У артистки уже была возможность спеть для беженок в Тернополе, Ивано-Франковске и Львове, где ее встречали тепло, с объятиями и слезами на глазах.

"Украинки невероятны. Самые сильные, отважные женщины с большим сердцем. Посещая каждое убежище, я чувствовала невыносимую боль, но вместе с этим и невероятную силу не только женщин, но и совсем маленьких детей… Мы много обнимались, пели, плакали и смеялись, забывая о тоске хотя бы на часок. Так не должно быть. Я хочу, чтобы после глубоких страданий мы все по-новому вдохнули жизнь, и каждый герой вернулся к своей женщине-героине", - рассказывает Тринчер.

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