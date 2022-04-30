Раньше пропагандист очень рвался на фронт.

Российский эстрадный артист Евгений Петросян, известный своей пропутинской позицией, проведал оккупантов, получивших ранения в боях с ВСУ, в военном госпитале.

Фотоотчет артиста опубликован на его официальной странице в Instagram.

На отснятых кадрах Петросян обошелся пожатием руки захватчикам в 7-м центральном авиационном госпитале, фотосессиями с мужчинами в холле медучреждения и возле вывесок места, куда прибыл.

С собой Петросян взял галстук в цветах триколора и дорогую сумку Gucci, ее стоимость оценивается в 115 422 гривны.

Отмечается, что россиянин дал концерт перед оккупантами.

Петросян оказался в перечне лиц, поддержавших агрессию Путина против Украины. В своем обращении артист заявлял, что готов сам идти воевать.

"Когда я узнал о "спецоперации", немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов", - заявил Петросян.

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