"Слишком шикарна": Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной (видео)

50-летняя модель позировала на белом фоне в черных атласных перчатках и широкополой шляпе.

Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании туши для ресниц косметического бренда визажистки Пэт Макграт в обнаженном виде.

Читайте также"С чего все началось": Наоми Кэмпбелл показала свою первую фотосессиюРолик она опубликовала в своем Instagram.

На видео 50-летняя модель позирует на белом фоне в атласных перчатках черного цвета и широкополой шляпе в тон. Ее запечатлели с распущенными волосами и ярким макияжем в серых оттенках. На видео знаменитость прикрывает обнаженное тело руками.

Поклонники Кэмпбелл восхитились ее внешнему виду.

«Я тебя люблю», «Лучшая, просто обожаю!», «Шикарная женщина», «Ты и вправду идеальна», «Лучшая. Твои движения, взгляд, тело - все прекрасно», «Королева», «Слишком шикарна», - отметили пользователи в комментариях.

Автором съемок стал фотограф Стивен Майзель, который сотрудничал с такими изданиями, как Vogue и Interview, а также снимал рекламные компании брендов Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein.

Ранее УНИАН писал, как Наоми Кэмпбелл показала ретро-снимок с голой грудью.

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