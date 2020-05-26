Наоми Кэмпбелл показала ретро-снимок с голой грудью

Кэмпбелл посвятила снимок Дню Африки.

Британская супермодель Наоми Кэмпбел показала поклонникам ретро-снимок, на котором она запечатлена с обнаженной грудью.

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Наоми позирует в этнической африканской одежде. На голове у нее повязан традиционный платок африканских женщин. Голый торс украшен массивным ожерельем, а рука практически по локоть скрыта за браслетом из ракушек. Вместо юбки у Наоми - льняная повязка.

Отметим, что публикацию снимка Кэмпбелл посвятила Дню Африки, который традиционно отмечается 25 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее Наоми Кэмпбелл показала поклонникам свою первую фотосессию.

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