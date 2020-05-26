Наоми Кэмпбелл показала ретро-снимок с голой грудью
18:51, 26 мая 2020Звезды
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Кэмпбелл посвятила снимок Дню Африки.
Наоми Кэмпбелл / Instagram
Британская супермодель Наоми Кэмпбел показала поклонникам ретро-снимок, на котором она запечатлена с обнаженной грудью.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Наоми позирует в этнической африканской одежде. На голове у нее повязан традиционный платок африканских женщин. Голый торс украшен массивным ожерельем, а рука практически по локоть скрыта за браслетом из ракушек. Вместо юбки у Наоми - льняная повязка.
Отметим, что публикацию снимка Кэмпбелл посвятила Дню Африки, который традиционно отмечается 25 мая.
Наоми Кэмпбелл / фото Инстаграм Наоми Кэмпбелл
Как сообщал УНИАН, ранее Наоми Кэмпбелл показала поклонникам свою первую фотосессию.
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