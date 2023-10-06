Танцор отметил, что у него немало профессиональных травм, поэтому его, скорее всего, не отправят на передовую.

Победитель шоу "Танцы со звездами" Женя Кот рассказал, было ли ему стыдно за то, что он не пошел на войну, а также признался, боится ли он получить повестку. Хореограф заявил, что "рвался" на фронт, но военные его остановили.

"Я когда волонтерил и сотрудничал с ребятами из ССО, я все время говорил: "Блин, наверное мне тоже надо". Он (военный - УНИАН), говорит: "Стоп, пожалуйста, не делай этого. Не совершай такую ошибку, занимайся тем, чем сейчас ты занимаешься. Ты можешь помогать. Это гораздо эффективнее будет, чем ты сейчас придешь, получишь в лучшем случае ранение, а вообще-то и погибнешь". Потому что должны все же воевать люди профессиональные... Я же не говорю, что я так думаю. Это то, что сказали мне военные профессиональные, и они меня останавливали", - заявил Кот в интервью Славе Демину.

По словам хореографа, он не стал бы прятаться, если бы получил повестку. Сейчас он работает преподавателем и якобы не ищет возможности избежать службы в армии. Кот подчеркнул, что он "ограниченно пригоден" из-за многочисленных профессиональных травм.

"Возможно бы мне и прислали повестку, и я бы не отказался и пошел бы. Я не отказываюсь от того, чтобы защищать нашу Украину. Сейчас я преподаватель Университета культуры и искусств и там, я знаю, есть такая штука, что преподавателям сейчас не присылают как-то (повестки - УНИАН). Они или под бронью, или какая-то такая ситуация. Я не разбираюсь, я не ищу вариантов пойти служить, и я не прячусь", - заявил Кот.

Танцор считает, что его не отправят на передовую. По мнению Кота, даже если он и получит повестку, то не будет воевать "на нуле" из-за проблем со здоровьем. Впрочем, хореограф не стал скрывать, что ему страшно думать о возможности оказаться на войне.

"Да, страшно, а кому не страшно? Мне кажется, что не страшно только людям, которых уже нет, ну только так. Или не страшно, возможно, тем дебилам, которые на нас нападают... Мне кажется, страшно всем, даже профессионалам, даже нашим киборгам, и всем воинам, всем страшно. Потому что, блин, ну это же не на прогулку выйти", - отметил Кот.

Напомним, ранее Кот подробно рассказывал о своих проблемы со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: