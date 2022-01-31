Экс-участница "Холостяка" Юлия Бельченко ("Зайка") и блогер Дмитрий Шевчук оказались в центре скандала. Их обвинили в мошенничестве.
Об этом пишет OBOZREVATEL.
Летом 2021 года Бельченко и Шевчук запустили курс под названием "Чётенький SMM". Оба обещали участникам курса рассказать обо всех тонкостях продвижения бренда в соцсетях, поделиться собственным опытом и научить зарабатывать в интернете.
Бизнес-план сработал. Блогеры получили деньги, но их ученики пожаловались на некачественный контент, поверхностные знания и недобросовестное выполнение работы со стороны организаторов.
Курс блогеров содержал несколько пакетов с разной стоимостью. Стартовая цена - 4000 гривен. В то же время за "Индивидуальный" пакет необходимо заплатить 15 тысяч гривен.
Впервые о недобросовестности Бельченко заявила Марина Левченко, которая приобрела самый дорогой тариф на курсе. В своем Instagram-аккаунте девушка рассказала, что не боялась отдавать такую крупную сумму, поскольку давно следила за Юлией "Зайкой" в соцсетях. По мнению девушки, Бельченко проявила себя с положительной стороны и на "Холостяке".
Именно поэтому после прохождения курса ученица не решилась критиковать детище кумира. Однако ее позиция изменилась.
По словам девушки, она хотела поучиться у профессионалов, пообщаться с кураторами и получить объективную оценку собственных умений, но за 15 тысяч гривен ей не дали даже базовых знаний.
"Все было настолько поверхностно, что даже для новичков этого недостаточно. В моем пакете не выполнено ни одного нормального пункта, за который я заплатила такую сумму. Не было нормальных уроков и консультаций, видео, которые реально учат чему-то, а не вода из интернета, и примеры, украденные с других курсов. Юля даже не предоставила своих работ по SMM. Видео с ней было несколько и только о том, как отфотошопить лицо в фотошопе", – прокомментировала Марина.
Еще одна ученица блогеров Надежда Кобища рассказала, что приобрела курс за 8 тысяч гривен. В тарифе, который она купила, предполагалась обратная связь от преподавателей. Однако общение с Юлией и Дмитрием ограничивалось фразами "Молодец, все учла" или "Хорошо постаралась". Никаких реальных оценок и разбора домашнего задания не было.
"У меня исчезла мотивация проходить этот курс до конца. Самое интересное началось после окончания через несколько месяцев. Когда люди начали высказывать свои правдивые отзывы о курсе – сначала почистили чаты, а потом вообще их удалили", – рассказала Надежда.
Как отмечает девушка, Юля и Дмитрий обещали участникам курса помочь с поисками реальных клиентов для дальнейшего трудоустройства в агентства, но этого не произошло.
Еще одна участница курса Бельченко Юлия даже уволилась с работы с надеждой овладеть новой профессией. Девушка купила курс за кредитные средства, но инвестиция не окупилась.
"Я абсолютно ничего не понимала в SMM, поэтому мне казалось, что все нормально, курсы – ок. Потом нашла себе бесплатного клиента, и тут столкнулась со сложностью. То, что я делала для него, оказалось антитрендом, а нас так учили. Я занялась самообучением и прозрела... Нам реально дали поверхностные знания! Нас учили тому, что есть в свободном доступе в интернете. Нам лили воду. Из самообучения узнала гораздо больше, чем на этих курсах", – поделилась Юлия.
Сейчас ни Бельченко, ни Шевчук обвинения не комментируют. Как пишет издание, оба отказались возвращать ученикам деньги.
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