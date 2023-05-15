Он впервые станет отцом.

Еще в феврале 2023 года поклонники грузинского продюсера и экс-"холостяка" Иракли Макацарии обсуждали вероятную беременность его супруги Лизы Чичуа, однако тогда он опроверг все слухи.

Сейчас же он обнародовал фотографии со своей избранницей, на которых уже отчетливо видно беременный животик. Так, Лиза позировала в белом платье, а Иракли в рубашке и джинсах. На снимках заметно, что они очень счастливы.

"Нас трое", - подписал фото Макацария и добавил эмодзи в виде белого сердечка.

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Как отреагировали поклонники

"Наконец это стало известно всем. Поздравляю"

"Мои самые искренние поздравления. Это счастье"

"Поздравляю вас, вы невероятные"

"Беременность еще больше украсила вашу жену"

"Красивая пара. Супер, поздравляю"

Иракли Макацария и Лиза Чичуа - история отношений

28 апреля 2022 года Макацария сделал романтическое предложение руки и сердца своей возлюбленной. В этом же году, после недолгого цветочно-конфетного периода, пара поженилась. Они сыграли свадьбу в Грузии, на которой Иракли даже расплакался, увидев свою невесту.

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