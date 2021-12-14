Певица развеселила поклонников новым постом.

Украинская певица Надя Дорофеева предстала перед поклонниками в блестящем мини-платье и босоножках на высоком каблуке. В таком образе она похвасталась стройными ножками, которые привлекли внимание ее фолловеров.

Такой снимок, сделанный в лифте, звезда сопроводила забавным постом. По словам Нади, если и суждено застрять в лифте в новогоднюю ночь, то лучше всего это сделать с мартини.

Читайте также"Нервы не железные": украинская певица призналась, что использует ремень в воспитании сыновей"Давайте так: если влюбляться в людей, то навсегда. Если обижаться, то на минутку. Если слушать музыку, то чтоб она проникала в сердце. Если есть, то только вкусно. Нет, давайте даже очень вкусно. Если падать, то от смеха. А если застрять в новогоднюю ночь в лифте, то только с мартини и в таком платье", - подписала фото Надя.

"Не, ну я б застряла с тобой в этом лифте с удовольствием", "И давайте, если читать текст под постами Нади, то только кайфовать и смеяться", "Если плакать, то только от счастья, что у тебя такой прекрасный кумир как Надя Дорофеева", "Если ходить, то только такими ногами", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее полуголая Дорофеева завела сеть новым фото в кружевном белье.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич