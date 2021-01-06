Судя по комментариям, поклонники в восторге от фото с певицей.

Известная украинская певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) наслаждается отдыхом на Бали и делится со своими подписчиками в Instagram соблазнительными фото в бикини.

Читайте такжеБез бровей и ресниц: Алла Пугачева ужаснула фото без макияжаВ этот раз артистка опубликовала в соцсети снимок, на нем она предстала в "голом" купальнике — телесного цвета, из-за которого кажется, что знаменитость и вовсе обнаженная.

"Нюдовое настроение", - подписала фотографию Дорофеева.

Так, в кадре Надя продемонстрировала идеальную фигуру и выставила ягодицы на камеру.

Судя по комментариям, поклонники в восторге от фото с певицей, ее осыпали комплиментами: "Красотка", "Огонь", "Богиня", "Секс", "Нереальная красота".

Кто такая Надя Дорофеева

Дорофеева — популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло". Самые популярные песни коллектива - "Имя 505", "Тролль", "На стиле".

19 ноября 2020 года артистка отправилась в сольное плавание под псевдонимом DOROFEEVA. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit.

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Автор: Ольга Робейко