В посте артистка призвала своих поклонников задать ей в блоге любые вопросы.

Известная украинская певица Надя Дорофеева, выступающая под творческим псевдонимом Dorofeeva, увлекла поклонников новым соблазнительным образом.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram в «историях».

В кадре звезда предстала в нюдовом корсете с прозрачными вставками и джинсах с завышенной талией. Дополнила она свой сексуальный "лук" тату-перчатками.

Пикантности образу Дорофеевой придает поза, в которой она стоит.

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Чем известна Надя Дорофеева

Дорофеева получила известность как участница группы "Время и Стекло". В составе группы наиболее известными песнями стали: «Имя 505», «Тролль», «На стиле», «Навернопотомучто».

Единственный украиноязычный сингл группы — "Дым " - входит в тройку самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube.

В составе группы «Время и Стекло», много раз становилась лауреатом и номинанткой украинских национальных музыкальных премий «Золотая жар-птица», YUNA, M1 Music Awards.

19 ноября 2020 года экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание под псевдонимом Dorofeeva. Артистка представила свой дебютный клип на трек Gorit. Позже она выпустила трек "А tebe...".

Дорофеева А...

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Автор: Ольга Робейко