Из-за болезни она постоянно чувствовала себя уставшей.

Певица Надя Дорофеева рассказала, что последние шесть лет постоянно чувствовала себя уставшей. По ее словам, она просыпалась с этим чувством и ежедневно боролась то ли с ленью, то ли с апатией, то ли с депрессией.

Артистка решила не пускать на самотек такое свое состоние и обратилась к врачу. Как оказалось, у нее повышен уровень ТТГ - основной гормон, регулирующий активность щитовидной железы и уровень тиреоидных гормонов, ею вырабатываемых.

"Честно признаюсь: я сижу на "Эутироксе" уже 6 лет, но не подозревала, что повышенный ТТГ влияет так сильно на состояние. Я наконец-то поняла, что со мной происходило в течение последних трех лет. Я поняла, почему я просыпалась уставшей, и дальше – мои дни были похожи на битву. Каждый день я боролась и считала себя то ли ленивой, то апатичной, то депрессивной, то просто человеком, который постоянно не может выспаться..." - написала Дорофеева на своей странице в Instagram.

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Однако каждый день она вычеркивала из этого перечня каждый пункт, потому что это все не о ней.

"И тут несколько месяцев назад мой ТТГ снова поднялся. Мне подняли дозировку "Эутирокса". Сейчас я уже как месяц бодрая. Мой ТТГ в норме", - добавила Надя и призвала поклонников следить за своим здоровьем.

Напомним, ранее известный украинский певец признался в наркозависимости.

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