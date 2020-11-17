Надя показала превью к новому клипу, где она позирует на цепи-шесте.

Звезда украинского шоу-бизнеса Надежда Дорофеева начала сольную карьеру после распада группы "Время и стекло". Теперь певица часто показывает фанатам яркие образы и меняет имидж.

В своем Инстаграме Надя показала превью к новому видео, которое певица выпустит 19 ноября.

На превью Надя в дизайнерских ботфортах и в костюме с пикантными вырезами позирует на шесте-цепи. Певица удивила фанатов эффектной позой на высоте, а также новым цветом волос - Надя перекрасилась в блондинку. В комментариях также отметился муж Дорофеевой Дантес, написав что Надя - лучшая.

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Автор: Екатерина Пулатова