Звездная мама обнародовала письмо своей дочери.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками трогательным письмом, которое написала ее пятилетняя дочь Евдокия. Она призналась, что нашла рисунок и письмо в рюкзаке своей малышки.

Евдокия нарисовала маленькую девочку с ангельскими крыльями, которая сидит на облаках.

"Дорогой народ Украины, я молюсь за твою победу. Я надеюсь, что вы не погибнете. С любовью от Евдокии", - написала Евдокия в своем письме.

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Известно, что сейчас Фреймут вместе с младшими детьми живет в Лондоне. Однако телеведущая ведет информационную войну - она показывает все ужасы войны в своих соцсетях и призывает ее остановить.

Стоит отметить, что и старшая дочь ведущей Злата Митчелл живет в Лондоне. Однако девушка поселилась там уже давно, поэтому живет отдельно от звездной мамы.

Известно, что Злата учится в Великобритании и посещает разные тусовки со своими друзьями.

Напомним, ранее Оля Фреймут "выгуляла" в Лондоне блейзер от украинского бренда. Этот бренд уже создавал образы для TVORCHI.

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