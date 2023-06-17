Этот бренд уже создавал образы для TVORCHI.

Телеведущая Ольга Фреймут "выгуляла" в Лондоне "патриотический" блейзер. Она посетила мероприятие, во время которого собирали средства для Вооруженных Сил Украины.

"Друзья, приветствую. В Лондоне состоялось событие, которое помогало организовать и провело сообщества Spilka. Это организация, которая объединяет британских и украинских юристов, политические и бизнес-элиты. Они уже много сделали для Украины, заверили, что будут с нами до победы. На мероприятии были представлены артефакты War Fragment Museum, кусочек нашей "Мрии" тоже был", - рассказала ведущая в Instagram.

Для события ведущая выбрала стильный черный блейзер с вышивкой, надписью "Киев" и символом столицы - каштановым листом. Свой образ Фреймут дополнила зеленым платьем с акцентом на декольте.

Видео дня

По словам ведущей, ее пиджак произвел фурор. Она оставила отметку бренду, который его создал. Блейзер отшил украинский бренд JJSQUEE, который создавал один из образов для группы TVORCHI, которые в этом году представляли Украину на Евровидении.

Реакция сети

Поклонники "засыпали" Фреймут комплиментами. Они пишут:

"Какая вы красивая. Очень скучаю по вам на телевидении. Так хочется, каких-то проектов от вас"

"Ничего красивее не видела"

"Ты великолепна. Спасибо, что осветили. Информации об этом не было нигде".

Напомним, недавно Фреймут показала редкое фото взрослых детей. Она нечасто делится семейными кадрами, поэтому это порадовало ее фанов.

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