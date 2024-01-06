Российскому исполнителю "светит" арест или штраф, выяснили журналисты.

Российский рэпер Николай Васильев (псевдоним Vacio), который недавно был арестован на 15 суток за "мелкое хулиганство" - попал под раздачу за участие в голой вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой, задержан по той же статье.

Сейчас артисту снова грозит 15 дней за решеткой или штраф в размере до 2,5 тысяч рублей (более чем тысяча гривень, - Ред.), сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, судьбу рэпера в ближайшее время должен решить суд.

"Рэпера Николая Васильева (ака Vacio) вновь задержали. И снова - за мелкое хулиганство. Исполнитель вышел на свободу после 15 суток ареста за участие в скандальной голой вечеринке Насти Ивлеевой. Но был вновь задержан", - отмечается в сообщении.

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Голая вечеринка Ивлеевой в центре внимания - сегодня это стоит прочитать

В конце декабря 2023 года СМИ узнали, что в Москве была голая вечеринка, на которой было много российских звезд, в том числе такие исполнители как Лолита Милявская, Николай Басков, Филипп Киркоров и Vacio. Журналисты выяснили, что вечеринку якобы устроила Настя Ивлеева.

Больше всего на мероприятии "отличился" Vacio - на нем из одежды был только носок, который прикрывал половой орган. Позже началась травля звезд, которые "засветились" на мероприятии.

По сведениям СМИ, в администрации диктатора Владимира Путина приказали преследовать артистов, которые были на вечеринке. В частности, Vacio отправили за решетку, а Киркорова вырезали из фильма "Иван Васильевич меняет все".

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