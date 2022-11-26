Она выразила радость тому, что украинцы проголосовали именно за нее.

Украинская певица и член жюри Нацотбора на Евровидение-2023 Джамала прокомментировала скандал с Тиной Кароль, которой не хватило несколько голосов, чтобы занять судейское кресло.

Известно, что в этом году организаторы Нацотбора решили, что именно украинцы проголосуют за тройку судей. Среди лидеров оказались Джамала, Тарас Тополя и Юлия Санина. Однако занять судейское кресло могла и Тина Кароль, которая отставала от Саниной буквально на несколько голосов.

При этом продюсеры шоу решили округлить баллы Саниной в большую сторону, а Кароль - в меньшую, что и вызвало волну негодования у исполнительницы хита "Україна - це ти".

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В программе ЖВЛ Джамала высказалась по поводу критики Кароль:

"Я не могу об этом говорить, возможно, это нужно задать вопрос Суспильному относительно дополнительного или лишнего места. Я рада, что Нацотбор состоится и, если люди выбрали меня, это большая честь и ответственность".

Нацотбор на Евровидение-2023: что известно

Финал Нацотбора состоится 17 декабря в укрытии. Уже известны финалисты, которые будут бороться за свое место на главном песенном конкурсе.

Кроме того, известно, что конкурс Евровидение претерпел изменения. Впервые в истории конкурса голосовать смогут все страны мира, а не только участвующие в нем. Также теперь именно зрители будут решать, какие страны пройдут в финал, не считая Великобританию, Францию, Германию и Испанию. Оценки жюри и зрителей будут суммироваться только в финале Евровидения.

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