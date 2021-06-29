Украинская певица Виктория Смеюха после недавнего распада группы "НеАнгелы" рассказала, как однажды Слава Каминская решила ее побить за опоздание на репетицию.
Об этом она сказала в программе "Невероятная правда о звездах".
"Слава как-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с головы", – рассказала артистка.
Стоит отметить, что группа "НеАнгелы" существовала с 2006 по 2021 года. Решение о распаде было обоюдным и исходило как от участниц группы, так и от продюсера Юрия Никитина. Обе девушки отправились в сольное плаванье, и уже успели выпустить несколько треков.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Vlad Darwin впервые показал своего сына в стильной семейной фотосессии
- Полностью голая Карди Би внезапно рассекретила свое интересное положение
- Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram