Певица как-то опоздала на репетицию и вызвала этим негатив у Каминской.

Украинская певица Виктория Смеюха после недавнего распада группы "НеАнгелы" рассказала, как однажды Слава Каминская решила ее побить за опоздание на репетицию.

Об этом она сказала в программе "Невероятная правда о звездах".

"Слава как-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с головы", – рассказала артистка.

Стоит отметить, что группа "НеАнгелы" существовала с 2006 по 2021 года. Решение о распаде было обоюдным и исходило как от участниц группы, так и от продюсера Юрия Никитина. Обе девушки отправились в сольное плаванье, и уже успели выпустить несколько треков.

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Автор: Диана Могилевич