Слава Каминская отдыхает в Турции / instagram.com/babaslavka
Украинская певица Слава Каминская, которая недавно выпустила клип на песню Slava Bogu, отправилась на отдых в солнечную Турцию.
В своем Instagram она поделилась ярким снимком с отпуска.
Звезда позирует на балконе в одних лишь черных трусиках. А также она надела темные солнцезащитные очки.
"Доброе утро", - подписала фото Каминская.
Слава Каминская отдыхает в Турции / instagram.com/babaslavka
Поклонникам понравился такой кадр. За час фото набрало более 12,3 тысячи просмотров.
"Мама Миа, как красиво", "Хороша", "Взбудоражила весь отель", "Шикарная", - пишут фаны в комментариях.
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