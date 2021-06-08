Певица отправилась в путешествие.

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно выпустила клип на песню Slava Bogu, отправилась на отдых в солнечную Турцию.

В своем Instagram она поделилась ярким снимком с отпуска.

Звезда позирует на балконе в одних лишь черных трусиках. А также она надела темные солнцезащитные очки.

"Доброе утро", - подписала фото Каминская.

Поклонникам понравился такой кадр. За час фото набрало более 12,3 тысячи просмотров.

"Мама Миа, как красиво", "Хороша", "Взбудоражила весь отель", "Шикарная", - пишут фаны в комментариях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич