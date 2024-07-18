Ведущая хотела понять, каким мужчинам она нравится.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что зарегистрировалась в онлайн-сервисе для знакомств Tinder. Звезда рассказала, почему пользовалась приложением и ответила, встретила ли там достойного мужчину.

Уже длительное время ходят слухи о возможном разрыве ведущей и ее мужа - военного Тимура Хромаева. Несмотря на то, что сама Ефросинина публикует кадры с любимым и пытается опровергать сплетни, поклонники все равно думают, что в их паре серьезный кризис. Теперь стало известно, что знаменитость зарегистрировалась в Tinder.

Как рассказала Мария, однажды она поспорила с певицей Олей Поляковой. Ведущая должна была создать анкету на сайте знакомств. Женщины хотела понять, каким мужчинам нравится Ефросинина.

Однако, как призналась звезда, она удалила свой профиль через 15 минут после его создания. Дело в том, что мужчин, которые хотели познакомиться с Марией, было слишком много.

"Мне не понравилось то, что я увидела, ну и я замужем. Я успела увидеть, что это клондайк предложений, разных вариаций того, что можно, что хочется просто здесь и сейчас получить", - поделилась Маша.

Также знаменитость вспомнила, что, когда отношения с ее мужем только начинались, то он совсем не был ее типажом. Однако Тимур заслужил внимание ведущей не из-за внешности, или роста, а своими поступками и отношением к ней.

"Я влюбилась в мужчину, который не просто далек от моего сексотипа или моих визуальных эрогенных зон, он полная противоположность, абсолютно перпендикулярный. Некоторые могли бы назвать его отвратительным. Не мог бы назвать, а назвал - это были мои подружки. Он говорил, и я понимала, что я в этот момент просто влюбляюсь", - добавила звезда.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, почему ее бросил муж.

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