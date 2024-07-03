В их паре был непростой период.

Ведущая Маша Ефросинина и бизнесмен Тимур Хромаев женаты уже много лет, однако не секрет, что в их семейной жизни был серьезный кризис, когда они расставались.

По словам Ефросининой, она тяжело переживала тот период. В программе "Билет на Марс" она рассказала, что расставание с мужем было в кризисное для нее время.

"У меня началась паническая атака. Я припарковалась и вызвала скорую. У меня тогда даже не возникло мысли позвонить своему мужу. И когда вечером я ему это рассказываю, он смотрит и не улыбаясь говорит: "Маша, я тебе совсем не нужен". Это был тот же год, момент, когда мы решили расстаться. Он сказал: "Я тебе не нужен. Я думаю, что нам нужно разойтись". Это был удар и одновременно повод пересмотреть все", - рассказала Мария.

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Однако, к счастью, паре удалось спасти свой брак. Как неоднократно говорила сама Ефросинина, их отношениям помог секс. С тех пор она всегда обращается к своему мужу за помощью и не думает о том, что таким образом перекладывает на него свои проблемы.

"С тех пор мы прошли серьезный кризис, но когда мы обновили наш брак, то я стала ему всегда в любой момент звонить по телефону. И я понимаю, что мне так легче. Женщины так ведут себя не потому, что не доверяют мужчинам, а через то, что почему-то не хотят перегружать их вроде бы своими проблемами", - добавила Маша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как переживает службу мужа на фронте.

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