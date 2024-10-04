Поклонники хореографа заметили ошибки на памятнике.

На могиле выдающегося украинского хореографа Григория Чапкиса, которого не стало в июне 2021 года, установили памятник. Однако поклонники знаменитости заметили ошибки, которые допустили мастера при изготовлении памятника.

Через три года на могиле танцовщика, которая долгое время была заброшена и имела ужасный вид, все же появился памятник. В сети распространили видео, на котором показали, как теперь выглядит могила Чапкиса.

Как известно, звезду похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Там установили большой памятник из гранита в форме лестницы к сцене. Также на нем есть цветной портрет Григория, а ниже надпись: "Танец - это жизнь, живите танцуя".

Видео дня

Сын знаменитости - Грег Чапкис - в своем Instagram прокомментировал облагораживание могилы отца. Мужчина много лет живет в США, поэтому говорит, из-за расстояния процесс с установкой памятника затянулся на три года.

"Извини, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света в стране, которую разрывает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний, а просто хотели от нас получить побольше. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", - отметил Грег.

Правда, есть один нюанс. Поклонники в комментариях под видео отметили, что мастера при изготовлении памятника допустили ошибку. В частности, там указано, что хореограф родился 24 апреля, а умер - 13 июля. Эти даты являются неправильными, поскольку Чапкис родился 24 февраля, а умер - 13 июня.

Что известно о смерти Чапкиса

Маэстро не стало на 92-м году жизни. Он умер, как уже выше упоминалось, 13 июня три года назад. Хореограф перенес коронавирус, и потом еще долгое время боролся с его последствиями. В 2020 году его госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией.

Звезду шоу "Танцы со звездами" выписали, но через неделю он снова оказался в клинике. Болезни не отпускали Чапкиса, поэтому он и в третий раз попал в больницу. Тогда у него были проблемы с ногами и спиной. По словам Грега, в момент смерти отца рядом с ним были его дочь Лилия и жена Мила.

Напомним, ранее сын Григория Чапкиса показал видео с отцом.

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