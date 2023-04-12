Хореограф ушел из жизни два года назад после продолжительной болезни.

В соцсетях показали, как сегодня выглядит могила легенды украинской хореографии Григория Чапкиса. Волонтер Максим Левченко в TikTok опубликовал видео, записанное на Байковом кладбище в Киеве - там покоится танцор.

На кадрах видно, что за могилой никто не следит - там нет памятника, лежат старые засохшие цветы. Пользователей сети это очень возмутило. Некоторые предлагают фанатам скинуться и установить памятник.

"Очень досадно и очень горько смотреть на могилу Григория Николаевича Чапкиса. Прошло уже два года, а его жена, которую он при наших личных разговорах называл "диамантиком", а также его сын из Америки не додумались не то, чтобы поставить памятник, а хотя бы облагородить эту могилу. Ваша легенда детства и судья "Танцев со звездами" пока что покоится вот так…", - сказал на видео мужчина.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Семья виновата"

"Родня есть, а по могиле такое впечатление, что нету"

"То есть то, что в стране война и жена может быть за границей - это слишком сложно для понимания?"

"Его ученики могут собрать деньги хоть на маленькую плиту? Их же очень много"

"А семья что, ждет подачку от кого-то?"

Как и когда умер Григорий Чапкис

Известного танцора и хореографа не стало 13 июня 2021 года в возрасте 91 года. Долгое время маэстро боролся с последствиями коронавируса: еще в декабре 2020 года Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией. После продолжительного лечения его выписали, но через неделю он снова был госпитализирован. Позднее Чапкис в третий раз попал в больницу из-за проблем со спиной и ногами.

Тогда сын Чапкиса Грег рассказал прессе, что в момент смерти с хореографом были его дочь Лилия и жена Мила.

Напомним, внук Григория Чапкиса попал в жуткую аварию.

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