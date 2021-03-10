Грег прилетел к отцу в гости.

Сын известного хореографа Григория Чапкиса Грег прилетел из США в Украину к своему отцу.

Читайте такжеСелена Гомес завершает музыкальную карьеру

В инста-сториз Грег показал, как он проводит время с отцом. На кадрах они гуляют на улицу. Видно, что Григорию тяжело передвигаться, тем не менее он старается.

"Мы вышли на улицу, немного погулять. Это борьба, но мы гуляем", - сказал Грег.

Напомним, Григорий Чапкис несколько раз попадал в больницу. Первый раз его госпитализировали из-за двухсторонней пневмонии. Затем его выписали, но уже через какое-то время он снова попал в клинику. Тогда его выписали, но состояние было не совсем утешительное. Недавно его третий раз госпитализировали. Тогда он сказал, что у него сковало спину и ноги. Сейчас он уже дома.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич