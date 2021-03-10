Сын известного хореографа Григория Чапкиса Грег прилетел из США в Украину к своему отцу.
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В инста-сториз Грег показал, как он проводит время с отцом. На кадрах они гуляют на улицу. Видно, что Григорию тяжело передвигаться, тем не менее он старается.
"Мы вышли на улицу, немного погулять. Это борьба, но мы гуляем", - сказал Грег.
Напомним, Григорий Чапкис несколько раз попадал в больницу. Первый раз его госпитализировали из-за двухсторонней пневмонии. Затем его выписали, но уже через какое-то время он снова попал в клинику. Тогда его выписали, но состояние было не совсем утешительное. Недавно его третий раз госпитализировали. Тогда он сказал, что у него сковало спину и ноги. Сейчас он уже дома.
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