Однако Усанова была не рада такому знакомству.

18 ноября состоится масштабный конкурс красоты "Мисс Вселенная", который в этом году пройдет в Сальвадоре. Участницы уже прибыли на локацию и даже успели познакомиться.

Украину в этом году представляет Ангелина Усанова. Девушка уже побывала на вечеринке-открытии, где ее посадили рядом с участницей из России. Судя по всему, это не понравилось Усановой, что можно заметить по ее выражению лица.

Стоит отметить, что россиянка пришла в платье багряного цвета. Ее образ получился очень символичным, так как Россия беспощадно бомбит украинские города и устраивает геноцид нашего народа.

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Кроме того, россиянка заявила, что представляет страну с "величайшей культурой". Однако она забыла добавить, что культура РФ - это насиловать, грабить, убивать, уничтожать.

Чем известна Ангелина Усанова

Ангелина Усанова - победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2023". Представит Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2023" 18 ноября 2023 года в Сан-Сальвадоре.

Кроме того, Усанова является певицей, автором песен, музыкантом. Пишет и исполняет песни по теме мира, экологии и любви. Также она обладает статусом мастера йоги.

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