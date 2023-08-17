Победительницей "Мисс Украина Вселенная" стала киевлянка.

Победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" стала молодая киевлянка Ангелина Усанова. Именно она представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Известно, что в этом году конкурс проходил в режиме онлайн из-за полномасштабного российского вторжения. Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" провел Zoom-интервью с кандидатками и определил топ-3 финалистки, в число которых вошла Ангелина Усанова. Среди них жюри конкурса избрало победительницу.

Награждение Ангелины и официальная передача короны состоится в конце августа в Киеве. А вот представит она нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная" 18 ноября в Сальвадоре.

Видео дня

Сейчас Ангелина прибыла в США, где уже начала подготовку к конкурсу "Мисс Вселенная".

Как отреагировали пользователи сети

"Какая красивая девушка. Отличный выбор"

"Вау, красотка. Поздравляю"

"Настоящая украинская красота! Желаю победы"

Кто такая Ангелина Усанова

Ангелина Усанова – певица, автор песен, музыкант. Пишет и исполняет песни по теме мира, экологии и любви. Также она обладает статусом мастера йоги.

С начала полномасштабного вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь, организовывала жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: