Анастасия Оруджова перенесла операцию после неудачной репетиции перед "Танцами со звездами".

Звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова, которая не смогла принять участие в шоу "Танцы со звездами" из-за травмы, впервые вышла на сцену после операции. Артистка предстала перед публикой на костылях, однако с улыбкой.

Видео с фрагментами выступления Оруджовой опубликовали в Telegram-канале "Культурная прачечная".

Артистка вышла на сцену во время съемок нового концерта "Женского квартала". Оруджова решила возвращаться к работе несмотря на травму ноги. Звезда юмористического шоу сначала вышла на сцену на костылях. Зрители концерта встретили артистку аплодисментами, на что она ответила теплой улыбкой.

Оруджова отдала костыли ассистенту, однако впоследствии, как можно заметить на видео, она уже не могла самостоятельно стоять. Поэтому звезда "Женского квартала" снова взяла костыли и пыталась пританцовывать уже на них.

Анастасия Оруджова в "Танцах со звездами" - что известно:

26 июля стало известно, что звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова станет участницей нового сезона "Танцев со звездами". Она приняла челендж от звезды сериала "След" Алексея Суровцева и передала его капитану команды "Стояновка" в "Лиге смеха" Ивану Люленову.

Уже 6 августа Оруджова выступила на первом эфире "Танцев со звездами", хотя накануне она получила травму.

Во втором эфире артистка не появилась - Оруджова перенесла операцию. На "Танцах со звездами" артистку заменила ее коллега и подруга Александра Машлятина

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Автор: Полина Кузенко