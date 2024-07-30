'Охрана не спасла': на Андрея Данилко напали российские бандиты

Он рассказал подробности инцидента.

Известный артист Андрей Данилко вспомнил, как на него в России напали бандиты. По его словам, они подошли к нему и попросили спеть его хит "Все будет хорошо", однако сделали они это достаточно дерзко.

"Когда напали на меня бандиты, ну не напали, а подошли и сказали: "Спой "Все будет хорошо", то не смогли меня спасти ни охрана, никто. Только я своей дипломатичностью", – рассказал Данилко в интервью YouTube-каналу LTV Ziņu dienests.

Он добавил, что за исполнение песни бандиты предложили ему пачку денег. Артист не смог отказаться, потому что понимал, что это может быть опасно.

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При этом деньги он не взял, а развеял их в помещении, где выступал.

"Короче, мы выступаем, быстро переоделись. Но я понимаю – это люди, с которыми нельзя спорить, а вопросы нужно решить. Это в Москве было. И вот мы танцуем, они довольны – пачками вот так суют мне деньги. Пятитысячные купюры. А знаете, что я делаю? Я беру и выкидываю их, они летят. Они в шоке, но им это тоже понравилось. Я думаю: "Боже, какой у нас хороший жанр все-таки". Я это брать никогда не буду, но есть же мама. И она: "Дочечка, пой, пой". Все пособирала: "Мы не гордые, обдуем и в рот". Но сам момент, что ты даже этим способом все равно подчеркнул, что тебе такие вещи не нравятся. Они это увидели", – заявил артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко объяснил, почему обратился к Пугачевой в Юрмале.

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