Агрессивная россиянка прицепилась к SHADU на улице.

Украинская певица SHADU рассказала о неприятной ситуации, в которую она попала в Молдове. В своем блоге артистка объяснила, что во время прогулки по парку к ней прицепилась агрессивная россиянка.

"Утром у меня должны были быть съемки. Снимать должны были в парке под песню "Stand with Ukraine". Как вы знаете, под эту песню мы всегда делаем что-то креативное — то у нас фонарики, то дымовые шашки. Сегодня задумка была такая: в кадре должна была быть моя собака и флаг Украины. Вот мы с собакой стоим, ждем режиссера и смотрите что произошло", — рассказала SHADU и показала кадры нападения неизвестной.

Россиянка крикнула в адрес SHADU: "Вали в свою хохляндию. Слава России", на что та ответила: "Слава Украине!".

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Украинская артистка не пострадала, однако для нее данная ситуация стала большим стрессом.

"Знаете, когда эти "любители русского мира" пишут тебе в соцсетях, ты уже как-то привык. Но когда ты встречаешь их на улице. Когда они нападают на тебя только потому, что ты украинец и потому что у тебя украинский флаг, это совсем другое", - объяснила SHADU.

Напомним, россиянку выгнали из финской версии вокального шоу "Голос".

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