С 4 апреля 2022 года в Луганской области не отменяют воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Луганской области непрерывно длится уже ровно год. Об этом свидетельствует сервис alerts.in.ua.

Согласно данным сервиса, в последний раз воздушная тревога в регионе была объявлена 4 апреля 2022 года в 19:45 и с того момента ее ни разу не отменяли.

Ситуация в Луганской области сегодня

Район поселка Белогоровка и Сватовское направления остаются одними из активных участков фронта. По данным Генштаба, за последние сутки наиболее горячим был участок в районе села Крахмальное.

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Также сообщается, что накануне ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" и комплекс радиоэлектронного подавления как раз на Луганщине. За сутки россияне атаковали возле села Невское, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества.

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