У Богдана Колесника остались жена и дочь.

На фронте погиб украинский актер театра и кино Богдан Колесник, снимавшийся во многих известных сериалах.

Как сообщает Госкино Украины в Facebook, актер погиб в субботу, 23 декабря, выполняя боевое задание.

Богдан Колесник родился в Кривом Роге, окончил Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого. После вторжения РФ вступил в тероборону, а потом попал на передовую.

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Колесник играл в таких сериалах, как "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка". Также он работал в театре Личности и в Украинском Современном Театре.

У него остались жена и дочь.

Напомним, ранее на войне погиб звезда украинских сериалов Василий Кухарский. Еще в сентябре он получил тяжелые ранения на фронте, но выжить ему не удалось.

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