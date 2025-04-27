Ксения опубликовала совместное фото с покойным отцом.

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова рассказала о смерти отца на фронте.

Печальным известием артистка поделилась в своем Instagram. Ксения опубликовала черно-белое фото с родным человеком и сообщила, что узнала о его смерти вчера, 26 апреля. Ее отец с первых дней войны стал на защиту нашей страны.

"Я узнала, что мой отец погиб на войне. Все три года он защищал нашу страну... Пока не могу выходить на связь", - написала Попова.

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Как звали воина и сколько ему было лет - девушка не указала.

К слову, Ксения была в составе группы ВИА Гра, а также участвовала в восьмом сезоне шоу "Х-фактор". После начала полномасштабной войны Попова путешествует по миру и выступает на курортах Турции и в ОАЭ.

Напомним, ранее стало известно, что украинский актер театра и кино Евгений Шумилов погиб на фронте после двух лет службы. По словам его друга, мужчина отдал свою жизнь, чтобы спасти раненого побратима.

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