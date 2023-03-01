В 2021 году на съемках фильма "Ржавчина" погибла украинка Галина Гатчинс.

Из-за гибели украинки Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" еще трое членов съемочной группы подали в суд на Алека Болдуина и продюсеров.

Как сообщает Variety, оператор крана Росс Аддиего, костюмер Доран Кертин и оператор-постановщик Риз Прайс заявили о посттравматическом синдроме после пережитого инцидента - он мешает им нормально жить и работать. Физически они не пострадали.

В иске сказано, что Болдуин и продюсеры виноваты в том, что не соблюдали требования техники безопасности, а также взяли на работу людей, которые ранее неоднократно обвинялись в несоблюдении правил безопасности на съемочной площадке.

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Заявители утверждают, что во время съемочного процесса фильма "Ржавчина" Болдуин вел себя невнимательно, что стало причиной того, что он не убедился в безопасности использования револьвера.

Убийство Галины Гатчинс: подробности

Инцидент случился 21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико на съемках фильма "Ржавчина". Тогда снимали сцену с Болдуином, и для нее нужно было реквизитное оружие. Как и почему на съемочной площадке оказался заряженный револьвер - не установлено. 42-летняя украинка Гатчинс, которая выполняла обязанности оператора, была застрелена.

Напомним, голливудскому актеру Болдуину смягчили наказание за убийство украинки.

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