Трагедия произошла в 2021 году. Следствие квалифицировало ее как неумышленное убийство.

Голливудский актер Алек Болдуин мог провести пять лет за решеткой из-за неумышленного убийства украинки Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году. Тогда в качестве реквизита на съемочной площадке использовалось реальное оружие. Как позднее оказалось, оно было заряжено.

Как сообщает издание Reuters, сейчас Болдуину и оружейнице Ханне Гутьеррес-Рид грозит 18 месяцев тюрьмы, согласно требованиям прокурора. Издание сообщает, что срок смягчили с 5 лет до 18 месяцев, чтобы избежать дальнейших судебных исков от адвокатов Алека Болдуина. Суд, на котором будет озвучен приговор по данному делу, состоится уже в эту пятницу, 24 февраля.

"Чтобы избежать дальнейших судебных исков со стороны господина Болдуина и его адвокатов, окружной прокурор и специальный прокурор сняли дополнение об огнестрельном оружии к обвинениям в непреднамеренном убийстве", - сказано в сообщении.

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Убийство украинки Галины Гатчинс: подробности

Галина Гатчинс была голливудским оператором. 21 октября 2021 года она находилась в съемочном павильоне фильма "Ржавчина". Актер Алек Болдуин случайно застрелил ее из реквизитного оружия, которое не должно было быть заряженным.

В тот день ранение получил также режиссер картины Джоэл Соуз. Болдуин свою вину отрицает.

Напомним, актер Болдуин и семья убитой им украинки Гатчинс достигли договоренности.

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