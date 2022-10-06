Оператор Галина Гатчинс погибла в 2021 году во время съемок ленты "Ржавчина". Известно, что ее застрелили из реквизитного оружия. Почему оно оказалось заряженным - неизвестно.

Американский актер Алек Болдуин, который обвиняется в убийстве операторши Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина", достиг договоренности с вдовцом Галины. Теперь известно, что дело будет закрыто. Об этом пишет издание CNN.

Да, детали сделки не раскрываются, но уже известно, что Мэтью Гатчинс собирается стать исполнительным продюсером "Ржавчины". Съемки планируют все же завершить.

"Съемки ленты "Ржавчина", исполнительным продюсером которой я теперь буду, возобновятся с участием всех основных игроков в январе 2023-го. Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении на кого-то (продюсеров или мистера Болдуина) вины. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем", - цитирует издание слова Мэтью Гатчинса. Видео дня

Адвокат Алека Болдуина подчеркнул, что они со второй стороной пытались найти решение, которое будет лучшим для сына покойной Галины.

Несчастный случай с Гатчинс: детали

21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" произошел несчастный случай. Актер Алек Болдуин выстрелил в операторшу Галину Гатчинс из реквизитного оружия, которое не должно было быть заряженным. Женщина получила смертельное ранение.

В феврале этого года семья Гатчинс подала иск в суд. Алека Болдуина и продюсеров киноленты обвинили в том, что они "агрессивно экономили" на проекте и пренебрегли правилами безопасности, что привело к гибели человека.

Напомним, после убийства Галины Гатчинс съемочная группа Rust сделала заявление в ответ на обвинения.

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