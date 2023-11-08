Дочь Вера очень похожа на свою маму.

Украинский кулинар и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская обнародовала на своей странице в Instagram несколько фотографий своей дочери Веры.

Семилетняя Вера позировала в красивом образе - в коротенькой юбке карамельного цвета, белой рубашке и бомбере.

Оля Мартыновская уточнила, что девочка в будущем видит себя моделью. Эта мечта не единственная. Вера еще хочет быть теннисисткой, а может, пловчихой, а иногда гимнасткой.

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"Будь счастливой, моя девочка", - написала Мартыновская.

Поклонники не смогли не заметить, что дочь Ольги Мартыновской очень похожа на свою маму. Они засыпали девочку комплиментами.

"Мамочка копия! Всех благ и счастливой судьбы";

"Какая уж верующая взрослая";

"Очень похожа на маму";

"Мамина копия".

Что известно об Оле Мартыновской

В 2016 году у Оли Мартыновской и Ивана Кобца родилась дочь Вера. Семья распалась через три года после свадьбы.

Недавно Оля Мартыновская заинтриговала фанатов, сказав, что впервые за долгое время снова влюбилась. Она не рассказывала детали, но намекнула, что ее партнер тоже связан с кулинарией и ресторанной сферой.

Добавим, что раньше Ольга Мартыновская из "МастерШеф" рассказала о брате из РФ, который воюет на стороне оккупантов.

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