Певица с семьей в тот момент были в городе.

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о сложной ночи в родном Львове после обстрела российских оккупантов.

Сегодня, 4 сентября, враг попал дронами и ракетами в учебные заведения, исторические здания и жилые дома Львова. В результате атаки пострадали 47 человек и 7 погибли. Среди пострадавших также есть дети.

Артистка находилась с мужем и сыновьями в городе. Ирина рассказала, что они слышали громкие взрывы ночью и боялись за жизнь. А после того, как Федишин прочитала новости, то не могла сдержать эмоций.

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"Этой ночью мы слышали громкие взрывы во Львове. 4.09.24 - ужасная ночь ... Уже известно, что российская ракета унесла жизни 7 человек, среди них - 3 детей. Страшная трагедия... Искренние соболезнования", - написала певица в своем Instagram и показала фото последствий российской агрессии.

К слову, страна-агрессор уже несколько дней подряд продолжает терроризировать мирное население Украины. Так 2 сентября под атакой был Киев, во вторник, 3 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве, где попали по зданию института и больницы. Известно о 51 погибшем и 219 раненых украинцах.

Напомним, ранее певица Наталка Карпа показала, как с дочкой пряталась от российских ракет.

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