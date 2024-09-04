Наталка Карпа проснулась от громких взрывов во Львове.

Известная украинская певица Наталка Карпа рассказала об очередном ужасном утре во время полномасштабного вторжения. Артистка показала, как пряталась с дочкой от российских ракет.

Сегодня, 4 сентября, оккупанты нанесли удар по учебным заведениям и жилым домам Львова. В результате атаки пострадали 47 человек и 7 погибли. Звезда живет во Львове. Она призналась, что изрядно напугалась громких взрывов в городе.

В своем Instagram исполнительница рассказала, как они с 4-летней дочкой Златой пережили это утро. Наталка поделилась, что их разбудила ее мама и они пошли в укрытие. Находясь в укрытии, женщины были настолько напуганы, что просто начали плакать.

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"Утром мама забежала в нашу со Златкой спальню со словами, что что-то не слышно сирен, но началась тревога, вставайте и одевайтесь быстренько! Дочь так меня обняла, что я давно не чувствовала от нее такого страха. Мы слышали взрывы такой громкости, что просто начали плакать непроизвольно...", - отметила артистка.

Также Карпа поделилась кадром со Златой из укрытия. Женщина держала девочку на руках, а в их глазах были слезы. Знаменитость говорит, что давно так не пугалась взрывов, как сегодня.

"Давно так это сердечко не боялось, как этим утром... Крепко обнялись и так вместе сидели... Слова отсутствуют, просто снова продолжается сюр... Мир, эй, неужели не видишь, что происходит", - написала певица.

Напомним, ранее Наталка Карпа высказалась о беглеце Потапе и Насте Каменских. Исполнительница назвала вероятную причину, почему рэпер уехал за границу.

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