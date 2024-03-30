Они недолго прожили вместе.

Украинский актер Алексей Нагрудный, который известен по ролям в сериалах "Женский доктор", "Никто не идеален", "Сердце матери" и другими киноработами, рассказал об отношениях с экс-супругой-россиянкой.

Мужчина вспомнил, что познакомился с Ольгой Чурсивной на съемках сериала "Сердцу не прикажешь", которые проходили в Украине.

"Мы снимали полтора или два года. За это время там все переженились друг на друге. Я считаю что это не служебные романы, просто когда ты проводишь с людьми 24 на 7, условно говоря, и постоянно работаешь над тем, чтобы сформировать себе соответствующие эмоции, то что-то будет", - сказал актер в интервью журналистке Алине Доротюк.

Поэтому отношения пары развивались достаточно стремительно. Вскоре они официально оформили брак и даже обвенчались. Однако Нагрудный решил поехать жить к любимой в РФ и не предлагал остаться в Украине, хотя и имел хороший заработок и востребованность в театрах.

"Мы не поднимали эту тему. Хотя бы можно было предложить ей. Я имел еще один брак за плечами. Наверное способствовал больше психологический аспект, что я этакий, я могу ради тебя бросить все и уехать. И я страшным эгоистом был. И это был такой очень изысканный способ манипуляции, абьюза наверное. Что я уехал и ставлю ее таким образом в положение, что она мне будет должна", - сказал он.

Однако после трех лет он все же вернулся домой и причину их развода объяснил так:

"Так случилось, что я сразу попал в театр Стаса Намина и у меня была работа, я был в этих мюзиклах, а у нее работы в то время не было. Конечно, когда такое случается в актерских семьях есть такая актерская ревность своеобразная. Наверное она стала чувствовать свою неполноценность. Потом начала там забрасывание разных историй о том, что маму свою привезешь и брата, и тетю... Когда уже начались бытовые вещи конкретные, потом война 2008 года и моя остро выраженная проукраинская позиция конечно у меня начались конфликты. Четко чувствовалось, что мы по разные стороны баррикад".

К слову, в 2019 году актер женился на кастинг-директоре Светлане Горошковой. Сейчас пара воспитывает двух сыновей.

Напомним, ранее Алексей Нагрудный признался, готов ли пойти на фронт.

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