Танцор вместе с женой устроил гендер-пати для родных.

Американский хореограф с украинскими корнями и участник первого шоу "Холостяк" Макс Чмерковский вместе с женой Петой Маргатройд узнали пол своего третьего ребенка.

Недавно пара устроила гендер-пати, на которой присутствовали только родственники Макса и Петы.

Супруги выбрали для этого события сдержанные черные наряды и благодаря цветным дымовым шашкам, из которых пошел дым голубого цвета, поняли, что у них совсем скоро родится третий сын.

Соответствующее видео они опубликовали у себя в Instagram.

Беременная Пета сразу написала, что пока не представляет, как это быть мамой трех мальчиков, однако очень счастлива и уже ждет встречи с малышом.

"Это мальчик! Не могу поверить, что у нас будут три мальчика. Мы с Максом невероятно счастливы, что у нас родится еще один друг для Шая и Рио... Мы хотим, чтобы они были лучшими друзьями. Когда думаем о семейных ужинах, то уже смеемся! Это несмотря на то, что когда Рио исполнится год, я рожу через несколько недель", - написала жена Макса и попросила в комментариях написать варианты имен для будущего сына.

К слову, Макс Чмерковский с 2012 года находится в отношениях с Петой Маргатройд. В 2017 году они стали родителями впервые. Тогда у них родился сын Шей Александер Чмерковский. После этого они официально оформили брак и в 2023 году у супругов родился второй сын Рио. Новость о третьей беременности стала для влюбленных неожиданностью.

Напомним, недавно танцовщик Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева тоже узнали пол своего будущего первенца. Они ждут девочку.

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