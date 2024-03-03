Недавно он вместе с возлюбленной устроил гендер-пати.

Хореограф Женя Кот вместе с женой Натальей Татаринцевой наконец рассекретили пол будущего первенца.

Пара устроила гендер-пати, на которое пригласила много звездных друзей и своих родителей. Самый трогательный момент для Котов произошел на террасе ресторана с видом на Днепр. Они стояли, держась за руки, в тот момент, когда благодаря цветному дыму должны были узнать пол ребенка.

После того, как в воздухе появился розовый дым, стало понятно, что у супругов будет девочка. Эмоциональное видео этого момента супруги опубликовали у себя в Instagram.

Женя подписал это видео так:

"Привет, наша девочка. Теперь я папа, а я мама самого очаровательного цветочка. Мы уже не можем дождаться когда увидим тебя, наш котенок".

Интересно, что супруги верили, что увидят голубой дым.

"Мы не знали до последнего момента. Несмотря на то, что происходит в стране, мы продолжаем жить. Большинство аудитории голосовало, что будет девочка. А мы вдвоем верили, что будет мальчик. За неделю до гендер-пати я везде начал обращать внимание на розовый цвет", - рассказал Кот.

Наталья же поделилась тоже своими предчувствиями.

"А у меня было ощущение, что будет девочка. А потом, мы постоянно говорили, что будет мальчик. И я поверила в это", - добавила будущая мамочка.

Реакция подписчиков

Подписчики начали активно поздравлять пару и желать здоровья и счастья дочери.

"Какое безграничное счастье. Поздравляю!"

"Самые искренние поздравления"

"Боже, какое счастье"

"Мне кажется, что девочка вам в семью подходит"

Представляю, какой красавицей будет эта девочка у таких родителей".

Напомним, недавно жена Жени Кота рассказала о предстоящих родах и отметила, в какой стране будет рожать.

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