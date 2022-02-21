На днях у музыканта случился инсульт.

Украинская певица Слава Каминская поделилась в своем инста-блоге печальной новостью.

На днях у ее барабанщика Ивана случился инсульт. Мужчине срочно нужна дорогостоящая операция. В связи с этим певица попросила помощи у своих поклонников и всех неравнодушных.

"Друзья, на днях у моего барабанщика Вани случился инсульт! Нужна срочная операция. Ваня в нашей музыкальной семье больше 7 лет, и я хочу, чтобы он и дальше продолжал раздавать на барабанах, как умеет только он. Сумма подъемная, но нужна наша с вами помощь. Пожалуйста, не проходите мимо", - написала Слава в своем блоге.

Напомним, ранее Слава Каминская прокомментировала отношения с Викторией Смеюхой и возвращение к бывшему мужу Эдгару Каминскому.

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