Украинская артистка дала интервью, в котором рассказала о личном.

Певица Слава Каминская, которая совсем недавно получила негласный титул главного абьюзера украинского шоу-бизнеса, дала интервью, в котором рассказала о своих нынешних творческих делах, отношениях с экс-коллегой Викторией Смеюхой, и о том, планирует ли она возвращаться к бывшему мужу.

Слава утверждает, что сольная карьера без продюсера немного сложнее, чем тогда, когда есть человек, который опекается всеми техническими моментами. Тем не менее, это позволяет ей раскрыться и творить для себя, а не принимать условия, которые ей не подходят.

"Я всегда всем недовольна, это мое нормальное состояние (смеется, - ред). Я, конечно, смотрю, вроде неплохо. И песенки-то заходят. Но вот хочется, чтобы все больше и больше. Я теплично выросла, куча каких-то процессов проходили мимо меня, и я не понимала как и что. А теперь в ускоренном режиме приходится это все как-то самой осваивать", - сказала Слава Каминская, которая с недавних пор работает без продюсера.

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Артистка рассказала, что после распада группы "НеАнгелы" со своей экс-коллегой старается не видится. Тем более, разошлись они со скандалом.

"Я поздороваюсь, потому что я воспитанная девочка. А, вообще, я прошу, чтобы мы не пересекались нигде, потому что я не хочу", - заявила Каминская.

Если говорить о личной жизни певицы, то она уже три года как развелась с Эдгаром Каминским, известным в Украине пластическим хирургом. Несмотря на это, сейчас они довольно тесно общаются, что порождает разные слухи как среди фанатов артистки, так и среди ее друзей.

Каминская говорит, что сейчас они с Эдгаром в дружеских отношениях, совместно воспитывают детей. Артистка призналась, что даже посвятила бывшему мужу одну из своих песен. Речь идет о песне "Имя твое".

"Первым делом, когда песня только появилась, я ему сбросила и говорю: "папенька, это вам". Для меня очень странно, когда люди ругаются, имея детей. Сейчас странно, когда мы разводились, было нормально. Без Эдгара не было бы моих детей. В какой-то момент нам просто хватило мудрости найти общий язык", - заявила Слава.

Каминская добавила, что о воссоединении не думали, потому что, возможно, "еще не нагулялись".

Напомним, Каминская удивила фанатов неожиданной сменой имиджа.

Также УНИАН писал, что артистка выпустила свой первый альбом "Имя твое" в преддверии Дня влюбленных.

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