Александра Рудина не спасли после падения.

53-летний муж и продюсер российской певицы Натали - Александр Рудин - покончил с собой в Москве. Его тело нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице.

Как сообщает Telegram-канал Shot, уже два года Рубин страдал от депрессии, появившейся на фоне коронавирусных осложнений. Кроме того, совсем недавно умер его отец. Предварительно, именно это стало поводом для самоубийства.

Известно, что Рудин занимался карьерой жены. Коронавирусом продюсер переболел ещё два года назад, но от последствий страдал всё это время. В последний месяц продюсер стал чувствовать себя лучше, поэтому его смерть для семьи стала неожиданностью.

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Похороны Рудина пройдут в его родном городе Дзержинске. Больше никаких подробностей Натали не сообщила.

Кто такая Натали

Натали - российская певица, получившая популярность после выхода таких песен как "О Боже, какой мужчина", "Ветер с моря дул", "Ты такой" и "Шахерезада".

В 1991 году она вышла замуж за Александра Рудина. В браке у них родилось трое детей - сыновья Арсений, Анатолий, Евгений.

Известно, что Натали молча поддерживает преступный режим Кремля. Хоть она и не комментирует большую войну в Украине, певица все же продолжает давать концерты в РФ.

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