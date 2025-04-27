Мурат также рассказал, как дочь воспринимает его избранниц.

Турецкий бизнесмен и экс-супруг певицы-предательницы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу - высказался о своих новых отношениях.

Не секрет, что в 2024 году у него был роман с блогершей Анастасией Фокси. Пара активно публиковала совместные фотографии в сети и Мурат даже сделал девушке предложение. Позже она писала, что была беременна от турецкого бизнесмена, однако у них начались ссоры и Анастасия сделала аборт. Поэтому после их расставания, по словам Мурата, он хотел побыть наедине. Но сейчас мужчина рассказал, что у него появилась новая избранница. Вероятно, речь идет о Людмиле, с которой он недавно публиковал совместные фото с отдыха в Турции. Она является тренером и амбассадором его бренда.

"Я какой-то период очень хотел побыть один, потому что я забыл себя любить. Сейчас есть одна девушка. Мы хорошо общаемся, я вижу потенциал нашего общения, развития и ее, и моей жизни. Конечно, очень хочу построить нормальные отношения с ней", - отметил Налчаджиоглу в интервью Богдану Беспалову.

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Мужчина подчеркнул, что самое главное для него - это его дочь от отношений с Ани Лорак. Поэтому сейчас он осторожно относится к выбору женщин, ведь 13-летняя София проявляет ревность.

"У меня с дочкой в последний раз был разговор... Она говорит: "Я хочу быть одной девушкой в твоей жизни". Поэтому очень осторожно отношусь", - добавил Мурат.

Напомним, ранее экс-супруг Ани Лорак, ответил, действительно ли у него был роман с Ириной Билык.

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