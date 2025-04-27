Мурат также рассказал, как они познакомились.

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу - прокомментировал слухи о романе с Ириной Билык и рассказал, какие сейчас у них отношения.

Не секрет, что раньше их замечали вместе на мероприятиях. Поговаривали, что кроме дружеских отношений певицу и бизнесмена объединяет нечто большее. И Мурат решил впервые рассказать, как они познакомились с артисткой и почему появлялись вместе.

"Иру я давно знаю, мы иногда общались, виделись. И год назад, когда мы с командой выбирали артистов, кому отправляем подарочные коробки с нашей продукцией, тогда видимо Новый год был, и мы Ирине тоже отправили. Через два месяца она смайлик отправила и я ей пишу: "Привет, мне очень приятно. Тебе понравилась наша продукция?". И она мне пишет большое сообщение: "Нереальный продукт" и так далее", - вспомнил мужчина диалог с певицей в интервью Богдану Беспалову.

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Тогда турецкий бизнесмен решил пригласить Билык на мероприятие своей компании. О том разговоре Мурат рассказал так:

"Я говорю: "Слушай, а когда ты будешь в Киеве? У меня будет такая дата мероприятия, где мы награждаем людей, тимбилдинг. И тема будет об украинской женщине, которая физически, ментально и финансово может подниматься на более высокий уровень. Ты нам так подходишь и мне нужен человек, который на самом деле любит наши продукты". Вот и вся история, мы так начали обсуждать полтора часа по видеосвязи и она говорит: "Вау, очень классно". Конечно, мы платили какой-то гонорар за это выступление, однако это было очень символично. Ира - это душевный человек мы душевные друзья. Мы не играли ничего".

Сейчас, по словам Налчаджиоглу, они продолжают общение и поддерживают друг друга.

"Мы практически каждый день переписываемся, она заболела - отменила концерты, я сам заболел гриппом. Но у нас дружба построена на искренности, никакой коммерции", - подчеркнул турецкий бизнесмен.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о своей экс-супруге Ани Лорак.

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