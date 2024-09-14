Александр обвинил журналистку во лжи.

Известная украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай раскрыла правду о выезде скандального блогера Александра Волошина за границу. Беглец отреагировал на расследование блогерши и обвинил ее во лжи.

На днях Рамина запостила ролик, в котором рассказала, каким образом Волошин пересек украинскую границу. По доказательствам, которые собрала журналистка, оказалось, что блогер выехал под видом водителя микроавтобуса транспортной компании, то есть, нелегально.

Александр прокомментировал заявление Эсхакзай и выдал, что она начинает "грязные игры", а то, что делает блогерша - это, мол, "бал лицемерия". По его словам, журналистка высветила ложную информацию.

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"Очень классный видос, но, к сожалению, много где запуталась, вырвала фразы из контекста и так много наврала, что мне даже неудобно стало, как журналист и не проверяет факты, о которых заявляет на всю Украину... Куча непроверенной информации. Очень бесит, что люди опять на это ведутся", - выдал в своем Instagram Волошин.

В своем ролике блогер показала отдельные фрагменты из интервью с беглецом, которое они записывали в мае. Александр говорит, что Рамина якобы "вырвала из контекста" нужные для нее отрывки и все для того, чтобы показать его с плохой стороны. Он призвал ее опубликовать не отрывки, а целое интервью.

"Сбрось мне все материалы и я покажу людям настоящую картинку - это будет по крайней мере честно. Я же не смогу уже ничего дописать туда, все будет по-настоящему и без вырезанных контекстов. Но ты никогда этого не сделаешь, потому что в этих материалах будет настоящая картина обо мне и о моих ценностях - а это уже не входит в ваши "цели", - добавил Александр.

Блогер говорит, что он разочарован ситуацией в украинском инфопространстве и скандалами, которые поднялись вокруг него. Он считает, что Эсхакзай пыталась привлечь внимание к себе, выпуская ролик о его побеге.

"Но я больше разочаровываюсь от грязи, в которой живу... Наше медиапространство стало помойной ямой, где все друг на друга набрасывают г*вно, для того, чтобы "не потерять внимание" к своей личности", - подытожил беглец.

Отметим, что в августе этого года Волошин признался, что уехал из Украины. Хотя Рамина утверждает, что он пересек границу 31 июля. Звезда сети записал скандальное видео "Кто предатель?" и назвал "виновных" в своем бегстве. В нем он заявил, что сбежал якобы из-за системы, которая царит в Украине и пока она не изменится, то не вернется на родину. Сейчас он находится в Испании.

Напомним, ранее Александр Волошин после побега из Украины сделал новое заявление. Он рассказал о своих планах за рубежом.

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