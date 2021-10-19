Артистка восемь лет живет в счастливом браке с Александром Притулой, однако многие поклонники не знают, как он выглядит.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в этом году пополнила ряды многодетных мам, редко делится снимками своего супруга Александра. Как известно, пара в 2013 году расписалась в одном из киевских ЗАГСов.

34-летняя артистка на личной странице в Instagram опубликовала трогательные кадры.

Анастасия Приходько вместе с мужем позировала в центре Киева, на Крещатике. Она появилась в стильном пальто с перьями на рукавах. Вместо кроссовок она предстала в туфлях на каблуке. Короткие волосы были аккуратно уложены. Александр, который пришел поддержать супругу во время съемки, нежно приобнял ее за талию. В подписи Приходько рассказала, что в этом браке чувствует себя защищенной.

Читайте такжеМила Кунис и Эштон Кутчер снимутся в украинской комедии (видео)"Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всём моя поддержка. Во всех моих идеях фикс, когда я с горящими глазами бегу "поперед батька сами знаете куда", я знаю, что когда я обернусь, ты всегда будешь бежать со мной со словами: "Что на этот раз?". Но, будешь рядом! Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные украдкой на телефон, где тебя почти не видно, всё равно мне очень нравятся", — подписала артистка.

"Классные", "Берегите друг друга", "Чудесные, счастья вам навсегда", "Самые лучшие", "Потрясающие", — отметили интернет-пользователи.

Добавим, Приходько ведет закрытый образ жизни, лишь изредка демонстрирует семейные снимки. Известно, что она счастлива в браке с бизнесменом Александром Притулой, у них подрастают двое сыновей. Также у певицы есть 11-летняя дочь от абхазского бизнесмена.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Анастасия Приходько рассказала о серьезном заболевании своего полугодовалого сына.

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Автор: Каролина Гайдук