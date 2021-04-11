Звезда участвовала в шоу "Маска" уже будучи беременной.

Украинская певица Анастасия Приходько родила третьего ребенка.

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Еще во время участия в шоу "Маска" звезду, которая скрывалась под маской Стрекозы, заподозрили в беременности. Но тогда Анастасия так ничего и не ответила. И только в спецвыпуске она призналась, что выходила на сцену уже на последних сроках.

Известно, что на сегодняшний день певица уже родила. Но пол и имя ребенка она пока решила держать в секрете.

Отметим, что 4 апреля 2010 года Анастасия родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году. А в 2013 году Анастасия вновь вышла замуж. В августе 2015 года она родила сына.

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Автор: Диана Могилевич