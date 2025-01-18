Суд наложил арест, в частности, на земельный участок и дом россиянина.

Власти страны-агрессора решили отомстить российскому рэперу Алишеру Моргенштерну, который ранее выступал против войны, а потом "переобулся" и сейчас молчит о вторжении россиян и мечтал вернуться в РФ. Россияне арестовали имущество артиста в и раскрыли причину.

Как сообщили в московской прокуратуре, пишет российское издание Meduza, суд наложил арест на земельный участок и дом рэпера в Истринском районе Подмосковья. Кроме того, Моргенштерну ограничили доступ к еще одному нежилому зданию и трем жилым помещениям.

Причиной такого решения путинских прихвостней стало то, что против певца начали уголовное производство по факту невыполнения обязанностей "иностранного агента". Впервые об уголовном деле против Алишера стало известно в сентябре 2024 года, однако сам артист это не комментировал. Он, как известно, проживает за границей.

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Адвокат исполнителя заявил, что он своей вины не признает. А также его защита считает, что внесение Моргенштерна в список "иноагентов" является незаконным и необоснованным.

Моргенштерн получил статус "иноагента" в РФ в мае 2022 года. Причиной этому представители путинского режима называли получение Моргенштерном финансирования от Украины и израильской компании Yoola. После этого он около четырех раз получал штрафы за отсутствие "иноагентской" маркировки в сети. Из-за этого было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание при условии возвращения в страну-агрессора, которое грозит рэперу, лишение свободы на срок до двух лет.

К слову, Алишер сбежал из России в конце 2021 года. Находясь в Израиле он осудил войну в Украине и путинский режим, а также выпустил антивоенный трек "12". Позже он продолжил дальше зарабатывать на россиянах за рубежом и не вспоминает о войне.

На днях Моргенштерн загремел в реабилитационный центр в Израиле. Он жаловался на проблемы с психоэмоциональным состоянием, в частности, у него была депрессия, которую артист пытался утолить алкоголем. Сейчас Моргенштерн поставил на паузу свою карьеру и планирует пройти курс лечения.

Напомним, ранее пьяный Моргенштерн на концерте во Франции упал на сцене и вел себя неадекватно. В сети распространили видео с выступления артиста.

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